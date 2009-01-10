Kazılar yeniden başladı

Gölbaşı'nda Şahin'in cephanesi bulundu

‘Bir kararla iki ev arandı’ iddiası

“Ergenekon” soruşturması kapsamında, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Saklıbahçe ve Hatay'ın Kumlu ilçesi Muharrem köyünde arama kazılarına tekrar başlandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Özel Hareket Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'in evinde ele geçirilen belge ve bilgilerden yola çıkan emniyet yetkilileri, AOÇ'de ve Söğütözü'ndeki bir piknik alanında dün öğleden sonra arama kazısı başlatmıştı. Önce kazma kürekle başlanan daha sonra iş makineleri ve metal dedektörleri ve dedektör kepeklerin yardımıyla devam edilen kazılara, saat 19.00 sıralarında ara verilmişti.Emniyet görevlileri, kazı yerlerinde sabaha kadar güvenlik önlemini sürdürdü. AOÇ'deki arama kazılarına saat 08.45 itibarıyla tekrar başlandı. Kazılar dün olduğu gibi iş makineleriyle yapılıyor.Kazı yerlerinin etrafındaki güvenlik önlemi de devam ediyor. Arama kazılarını çok sayıda basın mensubu takip ediyor.Hatay'da Muharrem köyü yakınlarında emekli bir öğretmen olan H.Ö'nün arazisinde dün öğleden sonra ara verilen aramalara da yeniden başlandı. 2 kepçe ve yaklaşık 30 işçiyle 150 metrekarelik alanda yapılan çalışmaya dün saat 23.00 sıralarında son verilmişti.Herhangi bir bulguya rastlanmayan bölgede bugün saat 11.15 itibarıyla iş makineleriyle kontrol amaçlı olarak yeniden arama kazısı başlatıldı.Emniyet görevlileri, soruşturmayla ilgili önceki gün Ankara'nın Gölbaşı ilçesi girişinde de arama kazıları yapmış ve gece verilen aradan sonra dün sabah devam edilen kazılarda, 2 lav silahı, seri numaralarının bir bölümü tahrip edilmiş 10 el bombası, eğitim amaçlı kullanılan ve renkli duman çıkaran 10 sis bombası, çok sayıda 9 milimetre çapında mermi ile bir kutu içerisinde, aydınlatma mayını olduğu değerlendirilen madde bulunmuştu.Hatay'ın Kumlu İlçesi'ne bağlı Muharrem Köyü'nde, bir emekli öğretmene ait tarlada yapılan kaza çalışmalarına da yeniden başlandı.