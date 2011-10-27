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Dünya

Kazıklı Voyvoda Prens Charles'ın akrabasıymış LONDRA (A.A)

27 Ekim 2011 19:59

-Kazıklı Voyvoda Prens Charles'ın akrabasıymış LONDRA (A.A) - 27.10.2011 - İngiltere Kraliyet tahtının ilk sıradaki varisi Galler Prensi Charles, 15. yüzyılda hüküm süren Kazıklı Voyvoda ile akraba olduklarını açıkladı.   Önümüzdeki günlerde yayımlanacak bir televizyon programında Romanya'nın Transilvanya bölgesindeki ormanlarına olan ilgisinden söz eden Prens Charles, soyağacına göre Kazıklı Voyvoda'nın ataları arasında bulunduğunu belirtti.   Prens Charles, "ulusal hazine" olarak nitelediği Transilvanya bölgesinde ormanların korunması için uzun süredir çaba gösteriyor.  Ünlü yazar Bram Stoker'in 1897 yılında yazdığı "Drakula" adlı romana esin kaynağı olan III. Vlad Tepeş, 1456 ile 1462 yılları arasında Eflak beyliğinin voyvodası olarak hüküm sürmüştü. Öldürmek istediği rakiplerini kazığa oturttuğu için "Kazıklı Voyvoda" olarak ün kazanmıştı. 

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