-KAZIDA TERÖRİST CESEDİ DİYARBAKIR (A.A) - 07.01.2011 - Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Bulgurluk köyündeki kazıda bulunan cesedin terör örgütü PKK üyesi Ozan A'ya ait olduğu belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunan M.E.A, oğlunun 2004 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığını ve Ağustos 2006'da Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan çatışmada öldüğünü öğrendiğini belirtti. M.E.A, dilekçesinde, 2008 yılında evlerine gelen bir kişinin oğlunun cesedinin Bulgurluk köyündeki su deposu yakınlarda bulunduğunu söylediğini kaydederek, söz konusu bölgede kazı yapılmasını talep etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine gerçekleştirilen kazıda ortaya çıkan cesetten alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumu, raporunda yapılan inceleme sonucunda cesedin Ozan A'ya ait olduğunu belirtti.