Kazıda kanıtlar bırakıldı

Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara’nın Gölbaşı başta olmak üzere çeşitli ilçe ve semtlerinde yapılan arama kazıları sırasındaki önlem zafiyeti soru işaretlerine neden oldu. Kazı bölgelerinde silah, bomba ve patlayıcılar titizlikle aranması gerekirken kepçe ve dozer gibi ağır iş makineleri kullanıldı. Köpeklerin ve dedektörlerin sinyal verdiği yerlerin iş makineleriyle kazılması, kazı yapılan yerlerde bomba ve patlayıcılar bulunması dikkat çekti. Silah ve mühimmatın, sadece toprağın 20-25 santimetre altında bulunduğu açıklanırken, kazıda ağır iş makineleriyle çalışılmasının patlamalara yol açabileceğine işaret edildi.



Soruşturma gizli yürütülmesine karşın, kazılardan canlı yayın yapıldı. Güvenlik çemberine karşın gazete ve televizyon muhabirlerinin çok yakından görüntü almalarına izin verildi. Gölbaşı’ndaki kazı yerinde, basının silahların sarılı olduğu gazetelerin tarihlerini görecek kadar yakın olmalarına izin verilmesi dikkat çekti. Televizyonların kazı yerinden, hatta örtülmemiş çukurlardan canlı yayın yapmaları, silahların sarılı olduğu gazete parçalarının kazı alanında bırakılması tartışma yarattı.

