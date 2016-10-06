Kazı-kazanda kaybetti, mahkemede kazandı

İtalya'da bir yıl içinde 255 kez kazı-kazan türü piyango oyunları oynamasına rağmen bir kez bile ikramiye kazanamayan bir adam, piyango şirketi hakkında açtığı davayı kazandı.

Mahkeme, devlete ait piyango şirketinin adama kazı-kazan biletleri için harcadığı yaklaşık 3000 euro'yu iade etmesine hükmetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre kazı-kazan oynama merakı bağımlılık boyutuna ulaşan İtalyan, bir yıl boyunca ikramiye kazanamaması üzerine yaşadığı hayal kırıklığını mahkemeye taşıdı.

Vallo della Lucania kasabasındaki Sulh Mahkemesi'nde görülen davada hakim, ismi açıklanmayan kazı-kazan tutkununu haklı bularak Milli Piyango İdaresi'ni mahkum etti.

Mahkeme, davaya konu olan kazı-kazan biletlerinin üzerinde ikramiye kazanma şansının ne kadar olduğu ya da oyunun bağımlılık yapabileceği uyarısı bulunmadığı gerekçesiyle biletlerin satışını "geçersiz" ilan etti.

Mahkeme kararına göre Milli Piyango İdaresi, davacıya biletler için ödediği 3000 euro'yu iade edecek.

Mahkeme bu kararı, İtalya'da 2012'de kabul edilen bir kararnameyle piyango kuponlarının üzerinde bağımlılık riski ve kazanma ihtimalinin belirtilmesi şartının ihlal edilmiş olmasına dayandırdı.

Kararnamenin ardından piyasaya sürülen kuponların büyük kısmında bu şartın yerine getirildiği ancak bazı kuponlarda halen uyarıların yer almadığı belirtiliyor.

Davacının avukatı Paolo Siniscalco, bu gibi başka davalara da baktığını ve mahkemeye başvurup para iadesi hakkı kazanmak için 2-3 kez oynayıp kaybetmiş olmanın yeterli olduğunu söyledi.