Kazı başladı, açlık grevi bitti

T24 - 1997 yılında yaşanan çatışmada öldürülen Ali Yıldız'ın ağabeyi Hüsnü Yıldız, toplu mezarların açılması için başlattığı ölüm orucunu, 66'ıncı gününde sona erdirdi.





Hüsnü Yıldız, 1997'de meydana gelen çatışmada öldürülen kardeşi Ali Yıldız'ın cenazesini almak için 65 gündür sürdürdüğü açlık grevini sonlandırdı.



Yıldız, Merkez Moğultay Mahallesi'nde kurduğu çadırın önünde yaptığı açıklamada, kardeşinin cenazesini almak için adli makamlara yaptığı başvurudan sonuç alamayınca açlık grevine başladığını ifade etti.



Ancak Çemişgezek ilçesinde 2 gün önce 3 farklı noktada yapılan kazı çalışmalarında 15 kişinin kemiklerine ulaşıldığını hatırlatan Yıldız, “Artık adli tıp kurumundan çıkacak sonucu bekleyeceğiz. 65 gündür yürüttüğüm açlık grevimi de amacına ulaştığı gerekçesi ile sonlandırıyorum” dedi.



Çemişgezek'te 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde meydana gelen çatışmada, aralarında Ali Yıldız'ın da bulunduğu DHKP-C'li 19 kişinin, girilen çatışmada öldürüldükten sonra Sağven Mahallesi'ne toplu olarak gömüldükleri iddia edilmişti. Ali Yıldız'ın ağabeyi Hüsnü Yıldız, kardeşinin cenazesini almak için Malatya Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş, daha sonra Merkez Moğultay Mahallesi'nde kurduğu çadırda açlık grevine başlamıştı.



Dün durdurulan kazı çalışmalarında bulunan kemiklerin DNA örneklerinin, Hüsnü Yıldız'ın ailesinden alınan örnekle karşılaştırılacağı öğrenildi.





