Kazdağları'nın zirvesinde sergi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nden geçen Kazdağları\'nın 1726 rakımlı zirvesinde, resim sergisi açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil ve ressam Serhan Kerestecioğlu Kazdağları\'nın ziresinde fotoğraf ve resim sergisi düzenledi. Sergi de Kazdağları, sarıkız, mitoloji ve endemik bitkiler yer aldı. Türkmen ve yörüklerin yayla şenlikleri yapıldığı günün başlangıç gününde düzenlenen serginin açılışını; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş gerçekleştirdi. Türkmen geleneklerine dikkat çekilen \'Sarıkız ve Kazdağları Endemik Bitkileri\' konulu resim ve fotoğraf sergisi, Kazdağları\'nda düzenlenen ilk sergi oldu. Bölgede yaşayan Tahtacı Türkmenleri\'nin, 5 asırdan bu yana devam eden ve her yıl Ağustos ayında düzenledikleri, 10 günlük Kazdağları etkinliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan sergiye; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş, bazı daire müdürleri, Tahtakuşlar Mahallesi Muhtarı Hasan Bozkurt, Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Metin Aktaş, Arıtaşı Mahallesi Muhtarı Ali Çamtepe ve çok sayıda davetli katıldı.

Zirvede konaklayarak geleneklerini yaşatan Tahtacı Türkmenleri\'nin çadırlarının da ziyaret edildiği sergi açılış töreni, türbe içerisinde yapıldı. Açılış töreninde konuşan Kaymakam Sırmalı, şöyle dedi;

\"Bugün Kazdağları\'nın zirvesinde Kazdağları\'nı anlatan sergi açtık. Bu fotoğraf ve resim sergisinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kazdağları bizim en önemli değerimiz. Burada her yıl Türkmen ve Yörük köylülerimiz yaklaşık 10 gün boyunca konaklıyor ve geleneklerini yaşatıyor. Bu kültür yüzyıllardır devam ettiriliyor. Kendilerinin her zaman yanlarındayız. Onlar kültür elçilerimiz.\"

Tahtakuşlar Mahallesi Muhtarı Hasan Bozkurt ise serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş ise, şöyle dedi:

\"Kazdağları\'nda farklı bir etkinlik düzenliyoruz. Burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinliler tanıtım için oldukça önemli. Önemli olan da Kazdağlarımızın dokusunu ve yapısını bozmadan bu tür etkinliklerimizi arttırarak, bölge ekonomisine de fayda sağlamak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\"

Sergi açılışına katılan protokoldeki isimler Türkmenler\'in konakladıkları çadırları ziyaret ederek sohbet etti. Türkmen vatandaşlar, Kaymakam Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş\'a kültürleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Daha sonra Karataş Tepesi ve Sarıkız Türbesi\'nin bulunduğu zirvelere ziyaretler yapıldıp, hatıra fotoğrafları çekildi.

Fotoğraf sanatçısı ve Kazdağları Alan Kılavuzu Haşmet Demirbil, tüm katılımcılara ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Demirbil, katılanlara Sarıkız, Kazdağları\'nın mitolojik tarihi ve endemik bitkiler hakkında bilgiler verdi. Kazdağları Milli Park Müdürlüğü\'ne de bu tür bir organizasyona verdiği destek için teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI