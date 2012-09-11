Kaz Dağları'ndaki orman yangın söndürülemedi, köyler boşaltıldı

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kalabak köyü mevkisinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın halen kontrol altına alınamadı.

Kaz Dağları'nın alt kısmında bulunan, Kalabak köyünün Beşkere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yaklaşık 60 hektarlık alanda etkili olduğu bildirilen yangına, 3 yangın söndürme uçağı, 4 su atar uçak, bir keşif uçağı, 4 yangın söndürme helikopteri ile 16 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangına daha kapsamlı ve etkili müdahale için bölgeye 15 arazöz daha sevk ederken, İzmir, Bursa ve Çanakkale'den destek ekipler istedi.

Yangının, ormanlık alan kadar bölgedeki zeytinlikleri de etkilediği öğrenildi.

Kalabak köyü boşaltılıyor

Orman yangını, rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayınca, Kalabak köyü, askerlerin yardımıyla boşaltılmaya başlandı.

Köy camisinin hoparlörlerinden halkın, evlerini ve köyü boşaltması istenirken, yangının tehlike oluşturmaya başladığı Tepeoba köyünün de tahliye edilmesi için çalışma yapılacağı bildirildi.

İki köyde yaklaşık 550 hanenin bulunduğu bildirildi.

200 hektarlık alanda etkili

Kazdağları'nın Havran ilçesi sınırlarında çıkan orman yangınının, rüzgar nedeniyle büyüdüğü ve 200 hektarlık alanı etkilediği bildirildi.

Orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde yöneten Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınamadığını söyledi.

Ekiplerin zor şartlar altında çalıştığını ifade eden Turhan, büyüyen yangının etkilediği alanın 200 hektara ulaştığını ve halen durdurulamadığını kaydetti.

Havran civarındaki bütün belediyelerin itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldığı bölgeye, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden ekipler ile olası zehirlenme ve yaralanmalara karşı çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yangına, havanın kararması nedeniyle sadece karadan rüzgar elverdiği sürece aralıklarla müdahale edilebiliyor.

Öte yandan Havran'ın Tepeoba ve Kalabak köyü sakinleri, orman yangını nedeniyle köylerin üzerine duman çökmesi ve yangının konutlara ulaşma ihtimaline karşı bazı eşyalarını alarak evlerini terk etti.

Yetkililer, yangının devam etmesi durumunda uçak ve helikopterlerin sabahın ilk ışıklarından itibaren tekrar söndürme çalışmalarına katılacağını bildirdi.