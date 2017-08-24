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Kazdağları'nda korkutan yangın

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında kalan Eriklidüz Mevkii'nde belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, 1 dönümlük alan zarar gördü

24 Ağustos 2017 18:42

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarında kalan Eriklidüz Mevkii\'nde belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, 1 dönümlük alan zarar gördü.
Bayramiç İlçesi\'ne bağlı Osmaniye Köyü ve Yanıklar Köyü arasındaki Eriklidüz Mevkii\'nde saat 12.55\'de orman yangını başladı. Çıkış sebebi belli olmayan, ancak çoban ateşi ihtimali üzerinden durulan karaçam ormanındaki yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan 4 yangın söndürme helikopteri alevlere sorti yaptı. Yangına 2 kilometre mesafedeki yangın havuzundan su alınarak helikopterle müdahale edilmesi, kuvvetli esen rüzgara rağmen olası bir faciayı önledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 dönümlük karaçam ormanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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