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Kazdağları'nda durdurulan kamyonların kasasından 350 Suriyeli çıktı

Göçmenlerin, insan kaçakçılarıyla 2 bin Euro karşılığında anlaştıkları belirlendi

16 Ekim 2015 21:07

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ndeki Kazdağları'nda jandarma, brandayla örtülü üç kamyonun kasasında 350 Suriyelinin bulunduğu ortaya çıktı.

Bayramiç kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Kazdağları eteklerinde yer alan Daloba Köyü yolunda ilerleyen üç kamyon içinde Suriyelilerin bulunduğunu öğrenen jandarma, bugün saat 09.30'da, bölgeye hareket etti.

Üstü brandalarla örtülü kamyonlar, durduruldu. Bu sırada bir araç şoförü ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi. Kontrollerde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 350 umut yolcusu yakalandı. İki kamyonun şoförü ise gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen göçmenlerin ifadelerinde, organizatörlerle 2 bin Euro'ya anlaştıkları öğrenildi. Ayvacık'tan kendilerini bekleyen tekneyle Midilli'ye geçmeyi hedefledikleri kaydedildi.

Sığınmacıların işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Kamyon şoförlerini ise adliyeye sevk edileceği kaydedildi. Kaçak bir diğer şoförün ise arandığı bildirildi.

 

 

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