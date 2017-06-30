Balıkesir'in Edremit İlçesi sınırındaki Kazdağları'nda, 4 ayrı noktada aynı anda yangın çıktı. Söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlatırken, akıllara kundaklama şüphesi geldi.

Kazdağlarının Edremit sınırındaki ilçeye bağlı Avcılar Köyü'nün üst kısmında yer alan kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede, 4 ayrı noktada, bugün saat 13.00'te yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları gören köylüler, yangını orman ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.



Balıkesir ve Çanakkale Orman Bölge müdürlüklerine ait 2 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesi ise karadan çalışma için bölgeye yönlendirildi. Büyükşehir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleriyle birlikte ormanlık alanda söndürme çalışması başlatıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.





Öte yandan yangını 4 ayrı noktada aynı anda başlaması kundaklama şüphesini akıllara getirdi. Yangını söndürmeye çalışan ekipler, diğer yandan yangını çıkış nedeninin de belirlenmesi için araştırma yapıyor.