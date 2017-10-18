Kazdağları eteklerinde 'akademik lavanta' yetişecek

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü tarafından Altınoluk Mahallesi\'nde bulunan bir serada lavanta yetiştiriciliğine başlandı. Kayıt altında olacak lavantaların bakımı ve yetiştirilmesi de bölüm eğitmenleri ve öğrencileri tarafından yapılarak, hasadı gerçekleştirilecek. Distilasyon makinesinden geçirilerek akademik lavanta yağı elde edilecek.

Altınoluk Mahallesi, Fener Mevkisi\'nde bulunan Ulusoy Sera ile Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu tarafından ortak lavanta projesi başlatıldı. Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Cenk Paşa\'nın koordinasyonunda gerçekleşen projede, Tıbbi Aromatik Bitkiler bölümünden 30 öğrenci tarafından lavanta dikimi yapıldı. Lavantaların yetiştirilmesinin her aşamasının kayıt altında tutulacağını belirten Öğretim Görevlisi Dr. Paşa, \"Kazdağları\'nı Lavanta ile Taçlandırma\' adlı projede okulumuzdaki 30 öğrenci ile birlikte damla sulama sisteminin kurulması ve lavanta dikim işlemlerini yapmaktayız. Yapmış olduğumuz çalışma ile Kazdağları\'nda çok fazla yayılış gösteren endemik ve tıbbi aromatik bitkilerin insanlar tarafından daha bilinçli kullanılması ve tarımının yapılması kapsamında projeye başladık. Projenin devamında burada yetişen lavanta bitkisinin tamamı, çiçek ve yaprak bölümlerinin 3 farklı dönemde hasadı yapıldıktan sonra uçucu yağ oranları ve bileşenleri tespit edilecek. Sonrasında da yağa dönüştürülerek projenin diğer basamakları hayata geçecek\" dedi.

15 YILLIK HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü ile ortaklaşa bir proje yürüten iletişimci Gülçin Cömert ve Ziraat Mühendisi Banu Ulusoy, 15 yıldır lavanta yetiştiriciliği yapmak istediklerini söyledi. Bu hayallerini okulla birlikte gerçekleştirdikleri proje ile hayata geçirdiklerini söyleyen Cömert, \"Lavanta, Kazdağları\'nda yetiştirmeye uygun bir bitki. Üstelik tıbbi aromatik bitkiler sınıfında yer alıyor. Doğada doğal olarak olmadığı için yetiştirmek gerekiyor. Ama Kazdağı gerçekten endemik bitkiler açısından çok zengin. Doğada bulunan melisa, kekik, biberiye gibi bitkilerin de üretimini yapmak istiyoruz. Öğrenciler lavanta çiçeği alacaklar. Onu okulda distile edecekler. Her aşamada yağın elde edilme oranlarını ve yararlarını analiz edecekler. O elde edilen istatistiklere göre devam edeceğiz bizde üretime. Lavanta fidesi de üreteceğiz\" diye konuştu.

Lavanta hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Banu Ulusoy, \"Lavantanın antibakteriyel özelliğinin yanı sıra karbondioksiti alma, sakinleştirici ve uyku verici özellikleri var. Lavantadan sabun üretimi de yapmak istiyoruz\" dedi.

UYGULAYARAK ÖĞRENİYORLAR

Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatikler Bitkiler Bölümü Öğrencisi Mahmure Merve Durukan sahada yapılan uygulamanın kendileri için oldukça verimli ve öğretici olduğunu söyledi. Durukan, \"Tarlada yapılan çalışmalar bizim için son derece önemliydi. Burada çukur açmakta, bitkilerin dikimine, sulama sistemlerine kadar birçok bölümü yerinde uygulayarak gördük. Yapacağımız analizlerin de bizim için son derece önemli olduğunu düşünüyorum\" dedi.

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