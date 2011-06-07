-KAZAZEDELER KIRIKKALE VE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ ÇORUM (A.A) - 07.06.2011 - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 56 kişi Çorum, Kırıkkale ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Çorum Devlet Hastanesine sevk edilen otobüs şoförü ve 10 yolcunun isimleri belirlendi. Alınan bilgiye göre, Konya'dan Samsun'a giden Turhanbey Gözüönü (46) yönetimindeki 42 BAE 97 plakalı yolcu otobüsü, Sungurlu-Ankara karayolunun 14. kilometresinde devrildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 56 kişi olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Çorum, Kırıkkale ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Çorum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların kimlikleri şöyle: Otobüs şoförü Gözüönü ile Ahmet Kazan (26), Hikmet Koyuncu (44), Adem Eltaş (29), Nuran Bıyıklı (51), Döne Ayşe Bayrak (49), Nermin Görgülü (18), Ömer Ertuğrul (46), Ganimet Görgülü (56), Mehmet Samet Cerit (23) ve Havva Ertuğrul (41). Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.