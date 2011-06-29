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KAZAZEDE ÇİFTİ KAYMAKAM KURTARDI MALATYA (A.A)

29 Haziran 2011 20:11

-KAZAZEDE ÇİFTİ KAYMAKAM KURTARDI MALATYA (A.A) - 29.06.2011 - Atandıkları Malatya'ya giderken kaza geçiren polis memuru çifti, hastaneye Kale Kaymakamı yetiştirdi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Elazığ'dan Malatya istikametine giden polis memuru Erhan İnak (28) yönetimindeki 52 EV 875 plakalı otomobil, Kömürhan Köprüsü yakınlarındaki viraja girerken şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Erhan İnak ile kendisi gibi polis memuru olan eşi Şehzade İnak, yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan Kale Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, yaralı çifti makam aracına alarak Kale Sağlık Ocağına getirdi. Tedavi altına alınan yaralı çiftten Şehzade İnak'ın 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Öte yandan polis memuru çiftin Samsun Emniyet Müdürlüğünden Malatya Emniyet Müdürlüğüne atandıkları bildirildi.

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