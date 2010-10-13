-KAZAYLA VURULAN POLİS OKULU ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ İZMİR (A.A) - 13.10.2010 - İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunda ''silah bilgisi ve eğitimi'' dersinde, sınıfa getirilen tabancayla oynayan arkadaşı tarafından kazayla vurulan öğrenci Fatih Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Polis Meslek Yüksek Okulunda başına kurşun isabet eden Fatih Çiftçi (20), tedavi gördüğü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü. İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilen Çitfçi'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Gaziantep'e gönderilmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na götürüldü. Adnan Menderes Havalimanı kargo bölümünde, tabutu Türk bayrağına sarılan Çiftçi için tören düzenlendi. Törene, cenazeyi almak için İzmir'e gelen baba Cuma Çiftçi, akrabaları, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mehmet Gülnaz ve öğretmenleri, Adnan Menderes Havalimanı'ndan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Civa, Havalimanı Emniyet Müdürü Ercan Tağ ile Fatih Çiftçi'nin sınıf arkadaşları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve dua okunmasının ardından konuşan Mehmet Gülnaz, ''Fatih'i, çok sevdiği okulundan ve mesleğinden böyle uğurlamak istemezdik'' diyerek gözyaşı döktü. Törende Çiftçi'nin babası Cuma Çiftçi ile sınıf arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Yakınları, Çiftçi'nin geçen yıl Muğla Üniversitesinde Fen Bilimleri öğretmenliği bölümünü kazanarak kaydını yaptırdığını, daha sonra ailesinin de isteği üzerine polislik sınavlarına girdiğini ve kazanınca da üniversiteyi bırakarak Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okuluna kaydını yaptırdığını anlattı. Öte yandan olayla ilgili adli yönden yürütülen soruşturmanın yanında, idari soruşturma da başlatılarak iki polis müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi. Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunda ''silah bilgisi ve eğitimi'' dersi alan 2. sınıf öğrencisi Fatih Çiftçi, ara verilen ders sırasında polis adaylarına tanıtılmak üzere getirilen silahla oynayan sınıf arkadaşı M.Y'nin (23) tetiğe dokunması üzerine, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Sinir krizi geçiren M.Y'nin polisler tarafından ifadesi alınmış, savcının talimatı üzerine adliyeye götürülmemiş, olayla ilgili evraklar savcılığa gönderilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.