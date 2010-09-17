-KAZAYLA PATLAMA 60 CAN ALDI KOLOMBO (A.A) - 17.09.2010 - Sri Lanka'nın doğusunda 60 kişinin öldüğü patlamanın, yol yapımında kullanılan patlayıcıların kazayla patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi. Sri Lanka ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Batticaola yakınlarında meydana gelen patlamada ölenler arasında iki Çinli'nin de bulunduğu belirtildi. Hükümet yetkilisi Lakshman Hulugalla, Çinli bir firma tarafından taşınan, yol yapımı için kullanılacak patlayıcıların kazara patladığını ifade etti.