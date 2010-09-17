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Dünya

KAZAYLA PATLAMA 60 CAN ALDI KOLOMBO (A.A)

17 Eylül 2010 14:07

-KAZAYLA PATLAMA 60 CAN ALDI KOLOMBO (A.A) - 17.09.2010 - Sri Lanka'nın doğusunda 60 kişinin öldüğü patlamanın, yol yapımında kullanılan patlayıcıların kazayla patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi.  Sri Lanka ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Batticaola yakınlarında meydana gelen patlamada ölenler arasında iki Çinli'nin de bulunduğu belirtildi. Hükümet yetkilisi Lakshman Hulugalla, Çinli bir firma tarafından taşınan, yol yapımı için kullanılacak patlayıcıların kazara patladığını ifade etti. 

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