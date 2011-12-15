'Kazayı gördüler, üslerine döndüler'

T24 -

Enkazın üstünden uçtular

Albay Akgün doğrulamıştı

Genelkurmay Başkanlığı’nca hazırlanan ‘Gizli’ ibareli radar izlerini gösteren kayıtlara göre, kazanın meydana geldiği 25 Mart 2009’da Malatya’dan kalkan iki Skorsky helikopteri, saat 21.47 ile 21.58 arasında enkazın yaklaşık 330 metre üstünde seyir yaptıktan sonra geri döndü.Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı’nca hazırlanan ‘Gizli’ ibareli sunum dosyasında, kazanın meydana geldi gün olay bölgesi ve çevresindeki hava araçlarının radar izlerini gösteren belgelere yer verildi. Belgelere göre, kaza günü saat 21.58’de Skorsky tipi helikopterler, içinde Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu düşen TC-HEK işaretli helikopterin tam olarak 330 metre ve daha altında bir yükseklikte uçuş yaptı. Radar kayıtlarına göre, kaza günü saat 21.11’de Malatya Erhaç’tan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı S-70 Skorsky iki helikopter arama kurtarma faaliyeti için havalandı. Skorsky’lerden biri 21.47 ile 21.58 arasında Yazıcıoğlu ve beş arkadaşının hayatını kaybettiği helikopter enkazının tam üzerine geldi.Diğer Skorsky ise saat 21.58’de enkazın üzerine ulaştı. Her iki helikopter kalkıştan önce uçuş irtifasını bin 100 feet olarak belirledi. Bin 100 feetlik irtifa 330 metre yüksekliğe karşılık geliyor. Her iki Skorsky, Malatya’daki kalkış yaptığı yere yakın olan Tulga’daki helikopter meydanına saat 22.55’te geri döndü. Kayıtları değerlendiren Emekli Hava Yer (Kontrol-İhbar) Binbaşı Mustafa Hacımustafaoğulları, enkazın görülmemesinin ihtimal dışı olduğunu söyledi.Hacımustafaoğulları, helikopterlerin kaza mahallinin tam üzerinde uçuş yaptıklarının açıkça görüldüğünü belirtirken, isimlerinin açıklanmasını istemeyen Skorsky pilotları ise askerî helikopterlerin fotoğraf çekme özellikleri olduğunu, en azından enkaz bölgesinin de fotoğraflarını çekmiş olabileceklerini hatırlattı.Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun raporuna göre de kaza günü olay bölgesinde görüş mesafesinin 300-500 metre civarında olduğu belirtiliyor.Skorsky helikopterlerin bölgeye gittiğini Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı olan Albay Sezai Akgün de, 17 Haziran 2011’de Özel Yetkili Malatya Savcılığı’na verdiği ifadede doğrulamıştı. Akgün, “Helikopterler havadan uçuş yaparak, belirli bölgelere bakarak, sis olmayan yerlerden uçarak saat 21:30-22.00 sıralarında yakıtlarının ikmali için Malatya iline geri döndüler” demişti.