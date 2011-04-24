-KAZARA VURULAN ASKER ŞEHİT OLDU KOZLUK (A.A) - 24.04.2011 - Batman'ın Kozluk ilçesinde, arkadaşıyla şakalaştığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu vurulan asker şehit oldu. İlçeye bağlı Gümüşörgü Karakolunda vatani görevini yapan Sevak Şahin Balıkçı (25), kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşıyla şakalaştığı sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Balıkçı'nın cenazesi, otopsi için Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.