Kazara, üniversiteli öldü, kız arkadaşı yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- İSTANBUL\'dan hafta sonu tatili için Düzce\'ye gelen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Şerif Uncu, yönetimindeki otomobil ile sis yüzünden görüş uzaklığının düştüğü yolda TIR\'ın altına girdi. Kazada Uncu öldü, yanındaki kız arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında D-100 Karayolu DORÜS Sanayi Sitesi Kavşağı\'nda meydana geldi. İstanbul Üniversitesi\'nde eğitim gören, Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım\'ın üvey oğlu Mehmet Şerif Uncu, kız arkadaşı 23 yaşındaki Sümeyye Merve Aydın ile hafta sonu tatili için İstanbul\'dan yola çıktı. Uncu\'nun yönetimindoeki 34 KY 6398 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü yolda kavşaktan dönüş yapan 38 yaşındaki Murat Maşa yönetimindeki 26 EB 536 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR\'ın altına giren otomobilin sürücüsü Uncu, kaza yerinde öldü. Sümeyye Merve Aydın ise ağır yaralandı. Aydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI

