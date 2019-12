-KAZANMASI ZOR OLAN TALEP GÖRÜYOR ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Vatandaşların, bir yandan zengin olma hayalleri kurarken, öte yandan kazanma şansı düşük olan şans oyunlarına daha fazla ilgi göstermesi dikkati çekiyor. Kazanma şansı düşük olmasına rağmen, verdikleri ikramiyeler büyük olan şans oyunları vatandaşı cezbediyor. Milli Piyango İdaresi bünyesindeki şans oyunlarından geçen yıl en fazla ilgiyi, büyük ikramiye kazanma ihtimali yaklaşık 14 milyonda 1 olan Sayısal Loto gördü. Geçen yıl vatandaşlar 957 milyon 809 bin 601 kolon Sayısal Loto oynadı. Piyango oyununda ise geçen yıl satılan biletlerin büyük çoğunluğunu kazanma şansı 10 milyonda 1 olan yılbaşı özel çekilişi biletleri oluşturdu. Bunda piyango oyununun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verdiği 35 milyon liralık rekor ikramiye etkili oldu. Sayısal oyunlar arasında, kazanma ihtimali en yüksek olan On Numara ise en az oynanan sayısal oyun oldu. Yaklaşık 2,5 milyonda bir büyük ikramiye kazanma şansı bulunan On Numara oyunu, geçen yıl 312 milyon 892 bin 177 kolon oynandı. Kazanma ihtimali 3,9 milyonda bir olan Şans Topu, geçen yıl sayısal oyunlar arasında Sayısal Loto'nun ardından en fazla tercih edilen ikinci oyun oldu. Geçen yıl 450 milyon 941 bin 123 kolon Şans Topu oynandı. Milli Piyango İdaresi bünyesindeki şans oyunları arasında kazanma ihtimali 25 milyonda 1 ile en düşük olan Süper Loto da geçen yıl vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyunlardan biriydi. Vatandaşlar 2010'da 382 milyon 121 bin 107 kolon Süper Loto oynadı. Geçen yıl 87 milyon 968 bin adet de 5 milyonda bir büyük ikramiye kazanma ihtimalli Hemen Kazan bileti satıldı. -EN FAZLA İKRAMİYE PİYANGO'DAN- Öte yandan en fazla ikramiyeyi piyango oyunu dağıttı. Geçen yıl 430 milyon 542 bin 535 lira satış hasılatı elde eden piyango oyunu, bunun 257 milyon 285 bin 818 lirasını ikramiye olarak dağıttı. Piyangoyu, 180 milyon 431 bin 816 lira ikramiye dağıtan Sayısal Loto izledi. Sayısal Loto'nun ardından, 145 milyon 950 bin 572 lira ikramiye dağıtan Süper Loto, 85 milyon 991 bin lira ikramiye dağıtan Şans Topu ve 59 milyon 639 bin 300 lira ikramiye dağıtan On Numara geldi. Vergiler hariç 48 milyon 382 bin 400 lira ikramiye dağıtan Hemen Kazan ise bu konuda son sırada yer aldı.