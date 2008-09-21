'Kazanmamız gereken maçtı'



Kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kalan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu, oyundan memnun olduğunu, kazanmaları gereken bir maçı berabere tamamladıklarını söyledi.



Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor karşısında iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu savunarak, ''kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı'' dedi.



Kutlu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada 90 dakika boyunca gol arayan tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, ''İki maçtır kazanamamanın verdiği bir stres vardı oyuncuların üstünde. Geçen haftadan kart cezalısı futbolcuların olması da oyunumuzu etkiledi, sonuçta oyundan memnunum'' diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da yaptığı kısa açıklamada, karşılaşma boyunca rakibe sadece rakibe 3-4 pozisyon verdiklerini belirterek, ''Kazanmak için herşeyi yaptık. Ama sonuçta deplasmandan 1 puanla dönüyoruz'' ifadesini kullandı.



Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın, karşılaşma sonrası gazetecilerin, seyircilerin yönetimi protestosunu sorması üzerine, ''Taraftarın protestosunu anlamak için kahin olmaya gerek yok. Taraftarın kafası taksi durağı, büfe sözü verilerek karıştırılıyor'' dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanının taraftarın kafasını karıştırdığını iddia eden Aydın, ''3-5 gün daha bekleyeceğim. Daha sonra herkes Cemal Aydın'ı görecek. Ankaragücü'nün menfaati için herşeyi yaparım. Belediye gücüyle seyircileri bağırtmak yanlış. Beni kımıldatmaya kimsenin gücü yetmez'' şeklinde konuştu.



Aydın ayrıca, karşılaşmada iki takımın da iyi bir performans gösterdiğini belirterek, Ankaragücü'nün ligi ilk 6 sırada bitireceğini sözlerine ekledi.