'Kazanmak önemliydi'



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 1-0 kazanılan Antalyaspor maçında zaman zaman zorlanmalarına karşın, alınan 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Antalyaspor karşısında zaman zaman zorlanmalarına rağmen kazandıklarını ve puan sıralamasında üstlerinde bulunan takımlara yaklaştıklarını söyledi.



Denizli, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Antalyaspor karşılaşmasının son derece önemli olduğunu ifade ederek, ''Zaman zaman zorlandık. İkinci yarıda 20-25 dakika bir tempo yaptık. Belki ikinci bir gol bulsak rahatlardık. 90 dakikalarımız sıkıntılı geçiyor. Buna rağmen kazanmak ve üstümüzdeki rakiplere yaklaşmak bizim için önemli'' diye konuştu.



Önümüzdeki haftalarda puan sıralamasında daha iyi yerde olacaklarına inandığını ifade eden Denizli, ''Bu geldiğimiz yerle tatmin olmayacağız. 2 haftada üstümüzdeki takımlarda yaklaşık 12-13 puan erittik. Toplam 23 puanlık farkı 10 puana indirdik. Üzerimizde 3 takım var. İlerleyen haftalarda buraya daha da yaklaşacağız'' dedi.



Denizli, bu akşamın bir diğer zorluğunun Antalyaspor ile bu sezonki 4. karşılaşmalarını oynamış olmaları olduğunu belirterek, ''Bu maçların tamamını kazandık. Bu maçları kazanan takımın oyuna avantajlı başlaması zor. Rakip bulunduğu klasman yerini muhafaza etmek ve yukarı çıkarmak için dirençle mücadele ediyor. Baskı derecesi, zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Bu gecenin en olumlu tarafı kazanmış olmamız. Ligin ilk yarısında rakipten iyi oynadığımız birçok maçta puanlar kaybettik. Bu kez iyi oynamasak da kazandık'' diye konuştu.





ERNST'İN TRANSFERİ



Mustafa Denizli, transfer etmeyi düşündükleri Alman futbolcu Fabian Ernst konusunda da sözlü anlaşmaya varıldığını söyledi.



Denizli bir soru üzerine, ''Sözlü olarak anlaşmaya varıldı. Herhangi bir değişiklik olmazsa muhtemelen yarın bu transfer tamamlanacak'' dedi.



ÖZDİLEK: SON VURUŞLARI YAPAMADIK



Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettiklerini, ancak son vuruşlarda başarısız olduklarını söyledi.



Mehmet Özdilek, zorlu bir müsabaka oynadıklarını kaydederek, ''Bizim açımızdan çok önemli bir maçtı. Her maç bizim için önem arz ediyor. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik, ama son vuruşlarda beceriksizliğimiz had safhadaydı'' diye konuştu.



Oyuncularının kazanma arzusunun üst seviyede olduğunu kaydeden Özdilek, ''Gelecek adına iyi ışık verdiğimize inanıyorum. Ama futbolda son vuruşları değerlendirmek çok önemli. Beşiktaş'a bundan sonraki karşılaşmalarında başarılar diliyorum'' dedi.



Beşiktaş ile çarşamba günü Fortis Türkiye Kupası'nda karşılaşacaklarını hatırlatan Özdilek, bu karşılaşmada da Antalyaspor'a yakışır bir mücadele sergileyeceklerini ifade etti.

