

Real Madrid teknik direktörü Bernd Schuster, hafta sonu La Liga'da oynanacak olan Barcelona-Real Madrid derbisi için Nou Camp'ta kazanmanın imkansız olduğunu söyledi.





İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) gelecek Cumartesi günü oynanacak ''Clasico'' (Klasik) olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçıyla ilgili yorumda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Bernd Schuster, ''Nou Camp'ta kazanmak imkansız'' diyerek şimdiden ümitsiz olduğunu gösterdi.



La Liga'nın 14. haftasında sahasında oynadığı maçta Sevilla'ya 4-3 yenilen Real Madrid'de, başkan Ramon Calderon ve teknik direktör Schuster karşıtı polemikler yeniden başladı. Real Madrid'de Pazar sabahı yapılan tartışmalı genel kurulda bütçe için onay alan Calderon, akşam oynanan Sevilla maçında tribünlerin ''İstifa'' protestolarına maruz kaldı. Schuster ise alınan yenilgide taktik eksikliği olduğu gerekçesiyle İspanyol basınınca eleştirilirken, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılmasına rağmen sahanın en iyisi olan, sakatlıktan yeni çıkan Robben'in mükemmel futbolunun Real Madrid'i kurtarmaya yetmediği belirtildi.



Lider Barcelona ile aradaki puan farkı 9'a yükselen Real Madrid'in, gelecek Cumartesi deplasmanda Barcelona ile oynayacağı maç için Schuster'in, ''Şu anda Nou Camp'ta kazanmak imkansız. Barça yıkıp geçiyor, onun yılı. İyi bir şeyler yapmaya çalışacağız, daha fazla konuşmaya gerek olduğunu sanmıyorum'' yorumunda bulunması da mevcut olumsuz ortamı daha da gerginleştirdi.



La Liga'nın 15. haftasında oynanacak ''Klasik''e son 2 hafta gelen yenilgilerle çıkacak Real Madrid'te, sakat olan Pepe, Diarra, Van Nistelrooy, De la Red, Torres ve Heinze'nin yanı sıra kart cezalısı olan Robben ve Marcelo da forma giyemeyecek.

