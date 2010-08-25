-''KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'' TRABZON (A.A) - 25.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İngiltere'nin Liverpool takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, rakipleri karşısında kazanmaya ihtiyaçlarının bulunduğunu ve kazanmak için oynayacaklarını söyledi. Güneş, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Liverpool ile ikinci maçı sahalarında oynayacaklarını hatırlatarak, ''Bu aynı zamanda 34 yıl önce evimizde ağırladığımız Liverpool'u tekrar sahamızda ağırlayacağımız durumunu gösteriyor, bu da bizi mutlu ediyor''dedi. Liverpool takımına öncelikle 'hoşgeldin' dediklerini ifade eden Güneş, ''Dünya devi olan takımın tekrar şehrimizde bulunması bizi mutlu etmiştir. Onları iyi bir şekilde ağırlamak, yönetimi, teknik heyeti, taraftarıyla onlara güzel bir misafirperverlik göstermek istiyoruz. Şehrimizinin, insanlarının sevecenliğini göstermek ama yarınki müsabakada da kazanmak istiyoruz'' diye konuştu. İlk maçta 1-0 kaybettiklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti: ''1-0'lık kayıp bizim için dezavantaj. Ama kendi sahamızda şartlar ne olursa olsun tur atlamak için kazanmaya ihtiyacımız var. Kazanmak için oynayacağız. Bunun için iyi oynamak gerekiyor. Moralimiz ve iyi oynamak için bulunan bir ekibimiz var. Seyircimizin desteği ile yarın rakibimize üstün bir oyun ile maçı olumlu sonuçla bitirmek istiyoruz. İşimizin kolay olduğunu demek zor. Güçlü bir takımla oynayacağız. Ama Trabzonsporlu oyuncuların tarihi bir olayı hayata geçirebilmesi için böyle bir şansı değerlendirebileceklerini düşünüyorum. Bu maçı kazandığımızda tarihi bir olay yapacağımızı bildiğimiz için oyuncularımızın hiçbir şey düşünmeden sadece kazanmaya odaklı bir futbol oynayacağını söyleyebilirim.'' Lig ve UEFA maçlarını ayırmak istediklerini anlatan Güneş, ''Farklı bir maç oynayacağız. Fenerbahçe maçı da olsun Süper Kupa maçı da olsun biz oyun şablonunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. O bakımdan her geçen gün mesafe alıyoruz. Fenerbahçe maçında çok pozisyon bulduk az gol attık ama Liverpool da az pozisyon bulduk. Bu maçta çok pozisyon bulup rakibe pozisyon vermemek ve goller bulmak istiyoruz. Belki maç uzar belki penaltıya gelir, taktik bir maç olacaktır. Ben ve bütün arkadaşlarımın kafasında sadece yarınki maç var. Biz Liverpool'u yenip sonucunda tur atlamak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Glowacki'nin sakatlığının olmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Güneş, bu futbolcunun yerine oynayan Giray'ın da geçen sezon iyi bir performans gösterdiğini ve aynı şekilde oynayacağına inandığını kaydetti. -EKSİK OYUNCULARI- Liverpool'un sezon öncesi 49 kişilik kadrosunu 30'a indirdiğin vurgulayan Güneş, ''Büyük kulüplerde bu gayet doğal. Oynayan oyuncuların çoğuna yakını milli takım oyuncuları. Bazılarının transfer olma durumu, sakatlık ve dinlenme durumları var. Oyun yapısı anlayışı performansı verimleri aynı. Biri oynamıyorsa diğeri oynuyor. Oynayan Babel, N'gog, Kayt var, hepsi iyi oyuncular. Belki de böyle eksik kadroyla oynama onların lehine. Rakibi zayıf görürsek hata yaparız. Oynayan oyuncular ondan aşağı değil. Eksiklikleri var diye olumsuz olarak bakmamak lazım. En güçlü şekilde en ciddi rakiple oynayarak sabırla başarılı olmak istiyoruz.'' Güneş, Umut Bulut'a Toulouse takımından gelen transfer önerisinden haberinin olmadığını da sözlerin ekledi. -ONUR'UN AÇIKLAMASI- Liverpool'un zor bir takım olduğunu belirten kaleci Onur ise, ''Ama biz de moralliyiz. Fenerbahçe maçından sona moralimiz bir kat daha arttı. Kazandığımız takdirde bizi nelerin beklediğinin farkındayız. Yarınki maç çok zor bir maç olacak ama izleyenler için keyif verecektir'' dedi. Kendilerinin daha istekli olduğunu kaydeden Onur, ''Kendi evimizde seyircimiz önünde oynuyoruz. Bu da artı bir değer onun için elimizden gelenin en iyisini yapıp yarın turu atlayan bir skorla kapatmak istiyoruz'' diye konuştu. İlk maçta elimizden geleni yaptıklarını kaydeden Onur, ''İlk maçta penaltı kurtardım kısmetmiş. Bu maça tamamen her şeyimle hazırım. Takım arkadaşlarım da hazır. Çünkü maçın önemini biliyoruz. Yarın çok farklı iyi bir Trabzonspor izleyecekler'' ifadelerini kullandı.