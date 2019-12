Kazanırsa, 10 milyon 500 bin lira alacak!

Galatasaray ile yıllık 3.5 milyon euroya anlaşan Hollandalı hoca sözleşmesi gereği, Süper Lig şampiyonluğu için ekstra 1 milyon, Türkiye Kupası’nı alması halinde ise 500 bin euro elde edecek. Sarı-kırmızılı kulüp, Rijkaard’a kişisel harcamaları için de her sezon 80 bin euro veriyor.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray, Süper Ligi şampiyon olarak bitirir ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanırsa teknik direktörü Frank Rijkaard tam 5 milyon euroluk (10 milyon 500 bin lira) bir gelir elde edecek.

Sarı-kırmızılı kulüp bu sezon koyduğu tüm hedeflere ulaşırsa, yani UEFA Avrupa Ligi’nde final oynayıp kazanırsa Hollandalı hocaya ödenecek para 7 milyon euroya (14 milyon 500 bin lira) ulaşacak.



Yönetimin iki yıllık anlaşma yaptığı Hollandalı teknik adamın resmi sözleşmesine göre 2009-2010 sezonları için alacağı ücret 3.5 milyon euro (yıllık 7 milyon 200 bin lira) olarak belirlenirken, ödemelerin 1 milyon eurosu peşin, kalanı 250’şer bin euroluk taksitlerle on aya bölündü.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanırsa Rijkaard’a 500 bin euro, sezon sonunda şampiyonluğu göğüslerse de 1 milyon euro ekstra para ödenecek.



Taraflar arasında yapılan 7 maddelik sözleşmeye göre Hollandalı çalıştırıcı sarı-kırmızılı ekibi UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon yaparsa Galatasaray’ın kasasından 2 milyon euro daha çıkacak.





Şampiyonlar Ligi 3.5 milyon



İkinci yıl için de aynı ücreti alması öngörülen Rijkaard’ın, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşması durumunda sabit ücreti ikiye katlanacak. Sarı-kırmızılı takım bu büyük hedefi tutturursa Rijkaard’ın ekstrası 3.5 milyon euro olacak.





25 Haziran’da imzalandı



Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. adına Adnan Polat ve Haldun Üstünel’in imzası bulunan 25 Haziran 2009 tarihli sözleşmede, Hollandalı teknik adam için bazı yan ödemeler de yer alıyor. Örneğin Rijkaard’a her bir sezonda konaklama, araba, seyahat ve kişisel harcamaları amacıyla 80 bin euro (170 bin lira) verilecek.





Vergiler kulüpten



1 Haziran 2009 ila 31 Mayıs 2011 tarihleri arasını kapsayan sözleşmeye göre Rijkaard’a yapılacak tüm ödemelerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre vergisi sarı-kırmızılı kulüp tarafından ödenecek. Vergi tavanının yüzde 35 olarak belirlendiği Türkiye’de Rijkaard hiçbir başarı elde edemese dahi, sarı-kırmızılı kulüp, Hollandalı çalıştırıcı adına iki sezonda 7 milyon euroluk maaşın yanı sıra 2 milyon 450 bin euro da vergi ödemek zorunda kalacak. Bu haliyle Rijkaard’ın Galatasaray’a iki yıllık çıplak maliyeti 9 milyon 450 bin (20 milyon lira) gibi küçümsenmeyecek bir rakam olacak.





Fesih şartları



Sözleşmenin 5. maddesinin (g) bendine göre Galatasaray Kulübü teknik direktörü başarısız bulup sözleşmesini fesih ederse, Rijkaard fesih tarihinden sonraki tüm ödemelerini alabilecek. Başarısızlık söz konusu değil iken Galatasaray sözleşmeyi bitirirse, Hollandalı çalıştırıcıya 2 milyon euro ödenecek. Eğer Rijkaard sözleşmeyi tek taraflı bozarsa, sadece fesih tarihine kadar olan alacaklarını isteyebilecek. Taraflar birinci sezonun sonunda sözleşmeyi fesih hakkına sahip olacak, bunu gerçekleştiren taraf 2 milyon euro ödemek zorunda kalacak.