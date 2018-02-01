Kazanın ardından temizlik yapıldı; yol açıldı





Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,(DHA)

ÜSKÜDAR\'DA özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazanın ardından, tek yönlü kapalı olan yol trafiğe açıldı. Belediye ekipleri de yaptıkları çalışmayla kazanın izlerini silmeye başladı.

BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

Özel halk otobüsünün çarptığı İETT otobüsü garaja götürüldü. Belediye ekipleri de kazanın izlerini silmeye başladı. Ekipler, önce cam ve otobüsün kırılan parçalarını süpürdü sonra da yolu ve kaldırımı tazyikli su ile yıkadı. Ağır hasar alan durağın etrafına bir şerit çekilirken, yolun trafiğe açılmasıyla otobüs bekleyen vatandaşlar durağın hemen yanındaki boş alanda bekledi.

OTOBÜS BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İÇİN BEKLETİLİYOR

Öte yandan kazaya sebep olan otobüs ise bilirkişi incelemesi için bekletiliyor. İncelemenin ardından otobüs de çekici ile olay yerinden götürülecek.

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