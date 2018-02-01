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KAZANIN ARDINDAN TEMİZLİK YAPILDI; YOL AÇILDI

  Haber-Kamera: Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Üsküdar'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazanın ardından, tek yönlü kapalı olan yol trafiğe açıldı

01 Şubat 2018 16:52


 
Haber-Kamera: Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA
Üsküdar\'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazanın ardından, tek yönlü kapalı olan yol trafiğe açıldı. Belediye ekipleri de yaptıkları çalışmayla kazanın izlerini silmeye başladı.

BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
Özel halk otobüsünün çarptığı İETT otobüsü garaja götürüldü. Belediye ekipleri de kazanın izlerini silmeye başladı. Ekipler, önce cam ve otobüsün kırılan parçalarını süpürdü sonra da yolu ve kaldırımı tazyikli su ile yıkadı. Ağır hasar alan durağın etrafına bir şerit  çekilirken, yolun trafiğe açılmasıyla otobüs bekleyen vatandaşlar durağın hemen yanındaki boş alanda bekledi. 

OTOBÜS BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İÇİN BEKLETİLİYOR
Öte yandan kazaya sebep olan otobüs ise bilirkişi incelemesi için bekletiliyor. İncelemenin ardından otobüs de çekici ile olay yerinden götürülecek. 

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinin yıkayan görevliler
-Cam ve kırık parçaların süpürülmesi
-İETT otobüsünün duraktan ayrılması
-Yolun trafiğe açılması
-Vatandaşların durağın yanında otobüs beklemesi
-Zarar gören duraktan görüntüler
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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