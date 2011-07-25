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Ekonomi

KAZANCI'YA 192 MİLYON DOLAR FİNANSMAN İSTANBUL (A.A) 

25 Temmuz 2011 14:20

-KAZANCI'YA 192 MİLYON DOLAR FİNANSMAN İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Kazancı Holding A.Ş'ye Goldman Sachs tarafından yaklaşık 192 milyon dolar tutarında 1 yıl 1 hafta vadeli kredi tahsis edildi. Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, ana ortakları Kazancı Holding A.Ş'nin bu sabah İMKB'ye gönderdiği açıklamada, Goldman Sachs tarafından Kazancı Holding A.Ş'ye yaklaşık 192.000.000 dolar tutarında ve 1 yıl 1 hafta vadeli kredi tahsis edildiği, bu krediye teminat teşkil etmek üzere Aksa Enerji Üretim A.Ş. sermayesinin yaklaşık yüzde 43'ünü temsil eden paylar üzerinde, kredi veren Goldman Sachs lehine rehin tesis edileceği bildirildi. Açıklamada, ''Ayrıca, Kazancı Holding A.Ş. olarak Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin sermayesini temsil eden payların yaklaşık yüzde 26,47'sine tekabül eden paylarımızla ilgili olarak, olumsuz ekonomik etkilere karşı çeşitli koruma unsurları içermesi öngörülen bir sermaye finansmanı (equity financing) işleminin görüşmeleri hakkında Goldman Sachs'e münhasır yetki tanınmıştır'' denildi.

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