-KAZANCI: "PEŞİN ÖDEYECEĞİZ" ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - MEKA, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş özelleştirmesinde ödemeyi peşin yapacaklarını belirterek, ''Şartnamede peşin ödeme deniyor, peşin ödeyeceğiz'' dedi. Kazancı, ihalenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İstanbul, İzmir, Ankara gibi Türkiye'nin en büyük şehirlerinin elektrik ve doğalgaz dağıtımını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kazancı, doğalgazda çok büyük tecrübeleri olduğunu ve bunu Başkent Doğalgaz'a yansıtacaklarından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirterek, ''Enerji sektöründeki deneyimlerimiz herkes tarafından biliniyor. Allah nasip ederse en hızlı şekilde devirleri gerçekleştirip halkımıza hizmet etmeye çalışacağız'' diye konuştu. Son dönemde hükümetin kararlılığı ve istikrarlı politikası nedeniyle özelleştirme işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden Kazancı, bugünkü pazarlığın istikrarlı politikanın getirdiği bir pazarlık olduğunu söyledi. Kazancı, ''Geçen gün enerji sektöründe yapmış olduğumuz ve herkesin çok yüksek dediği fiyatlar kesinlikle Türkiye'deki istikrarın getirisidir. Bugünkü fiyatta istikrarın getirisi olan bir fiyattır. Ümit ediyorum ki en hızlı hizmeti halkımıza sağlayacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun'' dedi. -''ORTAĞIM KARAMEHMET, ÇOK İYİ KOKU ALIR''- Kazancı, ortağı Mehmet Emin Karamehmet'in çok iyi koku aldığını ve riski sevdiğini ifade ederek, ''Başkent Doğalgaz'ı oturup verdiğimiz karar doğrultusunda, en iyi fiyatı vererek, verdiği cesaretle, destekle almamızı sağladı. Kendisine, tekrar teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi. ''Yüzde 20'lik pay için belediye ile ne zaman masaya oturacaksınız'' şeklindeki soru üzerine Kazancı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu konuda aldığı bir karar olduğunu belirterek, karara göre mahsuplaşmanın söz konusu olduğunu ve oturup konuşacaklarını söyledi. Ödeme ve yatırıma ilişkin soru üzerine de Kazancı, şartnamede ödemenin peşin dendiğini ve kendilerinin de peşin ödeyeceklerini söyledi. Bir başka soru üzerine de Kazancı, ''Ortağım Sayın Mehmet Emin Karamehmet finansman konusunda duayenlerden birisi. En iyi metodolojiyi mutlaka ortaya koyacaktır yurt dışı veya yurt içi. Tahmin ediyorum ki ağırlıklı yurt dışı olacağı bir finansman modelini koyacaktır Mehmet Bey. Kendisinin çok iyi bildiği bir konu'' dedi. Karamehmet-Kazancı ortaklığı, Boğaziçi ve Gediz Elektrik Dağıtımın ardından, Başkent Doğalgaz'ın özeleştirmesinde de en yüksek teklifi verdi. Şirket, ÖİB'ye 3 ayrı ihale için, toplam 6 milyar 121 milyar dolar ödeme yapacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'ın özelleştirme ihalesinde 2 milyar 990 milyon dolarla, Gediz Elektrik Dağıtım'ın özelleştirme ihalesinde 1 milyar 920 milyon dolarla en yüksek teklifi sunan şirket, Başkent Doğalgaz'ın ihalesinde de 1 milyar 211 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi.