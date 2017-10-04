CHP'nin İstanbul Şişli'deki, Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde yapılan delege seçiminde kazananların tümü kadınlar oldu. Ancak bir hafta sonra Şişli İlçe Başkanlığı seçimlerde “cinsiyet ve gençlik kotasına uyulmadığı” gerekçesiyle seçilmiş üç kadının delegeliğini düşürdü, bunların yerine diğer listeden üç kişinin delege olduklarını bildirdi. Sözcü yazarı Can Ataklı yaşananlara ilişkin olarak, "Cinsiyet kotası' aslında kadınlar için konmuş bir önlem, oysa belki de ilk kez bu durum erkekler aleyhine bozulmuş oldu" dedi.

Ataklı'nın Sözcü'de "Kazananların tamamı kadın olunca CHP’nin aklına cinsiyet kotası geldi" başlığıyla (4 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ocak ayında yapılacak Kurultay'a hazırlanan CHP'de delege seçimleri bütün hızıyla sürüyor. Bazı mahallelerde seçimler sessiz sakin yapılırken bazılarında ise kavgalı gürültülü olaylar da yaşanıyor. İstanbul Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde yaşananlar ise hepsinden çok farklı. Belki de CHP'de ve hatta diğer partilerde görülmemiş bir durum. Çünkü bu mahallede yapılan delege seçimlerinde iki liste yarıştı. Kazanan listedeki isimlerin tamamı kadın. İşte işler ondan sonra karıştı.

Başından anlatayım: 6 eylül günü Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde delege seçimleri yapıldı. Seçimde iki liste yarıştı. Listelerden biri mevcut Şişli ilçe yönetimini destekleyen isimlerden oluşmuştu. Diğer liste değişim isteyen muhaliflerden oluşuyordu. Bu listenin özelliği, tamamının kadınlardan oluşmasıydı. Seçimleri bir oy farkla 32'ye 31 muhalif liste kazandı. İlkay Yıldırım, Belkıs İzgin Kılınç, Nazmiye Akça, Şehriban Başpınar, Semra Toksöz ve Nahide Tahan'dan oluşan delege listesi ilçe yönetimine gönderildi.

Ancak bir hafta sonra Şişli İlçe Başkanlığı seçimlerde “cinsiyet ve gençlik kotasına uyulmadığı” gerekçesiyle seçilmiş üç kadının delegeliğini düşürdü, bunların yerine diğer listeden üç kişinin delege olduklarını bildirdi.

CHP tüzüğüne göre seçimlerde yüzde 33 kadın ve yüzde 10 gençlik kotası uygulanıyor. Tabii adayların tamamı kadın olunca “cinsiyet kotası” ihlal edilmiş oluyor. Burada terslik, listeler hep erkeklerden oluştuğu için “cinsiyet kotası” aslında kadınlar için konmuş bir önlem, oysa belki de ilk kez bu durum erkekler aleyhine bozulmuş oldu.

Ancak burada bana ilginç gelen bazı noktalar var. Birincisi parti tüzüğünde her ne kadar bu kotalar varsa da tüzüğün bir başka maddesinde (61. madde) “Her iki cinsiyetten yeter sayıda aday çıkmazsa, katılan adaylarla seçim yapılır” deniyor. Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki seçime katılan bir listeye hiç erkek başvurusu olmamış. Bu durumda ne yapılması gerekiyor, bu tartışılır demektir.

İkincisi; Kongreler Yönetmeliği'nin 29.maddesinin d fıkrası gereğince de “blok liste yöntemiyle seçim yapılması halinde en çok oyu almış cinsiyet kotası yedek üyelerle tamamlanamamış olsa bile, diğer listelerden tamamlama yapılmaz” deniliyor. Bu maddeye rağmen seçimi kaybetmiş listeden 3 kişinin kazanan listedeki 3 kadının yerine atanması hukuka ne kadar uygun bunu da uzmanlarına bırakmak istiyorum.

Üçüncüsü, ki bu bana göre siyasi ahlak açısından önemli. Seçimler yapılırken Şişli ilçe yönetiminden de yetkililer mutlaka hazır bulundular. Elbette kimse listeler hazırlanırken “kotalara dikkat edin” diye uyarmak zorunda değil ama sırf kadınlardan oluşan listeyi oylatmak sonra da kotalara uyulmadığı gerekçesiyle üç seçilmişi listeden çıkarmak bana pek hakkaniyetli gelmedi. Eğer kazanan liste Şişli yönetimini destekleyen liste olsaydı yine aynı “kota hassasiyeti” uygulanacak mıydı?

Bu arada son notum şu; Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde seçimleri kazananlar bugün Şişli CHP ilçe binası önünde durumu protesto eden bir basın açıklaması yapacaklarmış.