Kazan kaynıyor

Süper Lig'in en iddialı şampiyon adaylarından F.Bahçe, yeni sezona 'tribün gerilimi' ile giriyor. Sarı-Lacivertlilerin en büyük taraftar grubu olarak kabul edilen Genç F.Bahçeliler ile Başkan Aziz Yıldırım arasında MTK Budapeşte maçından sonra gerginlik iyice tırmandı.



Genç Fenerbahçeliler Grubu'nun kale arkası yerine bu sezon maraton tribününe kombine bilet alması ile başlayan gerilim, MTK maçının ardından tribün liderlerinden birkaçına maçlara girmeme cezası verilmesi ile devam etmişti. 'Amigo Sefa' lakaplı Genç Fenerbahçelilerin lideri Nihat Özpolat'ın Başkan Aziz Yıldırım'ı Başbakanlık'a bir dilekçe ile şikayet etmesi ise olaya farklı bir boyut kazandırdı.



Şükrü Saracoğlu'nu Avrupa'nın en modern statlarından biri haline getirmeyi başaran Sarı-Lacivertli yönetim, 2009'daki UEFA Kupası finalini de düşünerek geçtiğimiz sezon 89 olan güvenlik kamerası sayısını, 178'e çıkararak tribün terörürün önüne geçmek için önemli bir adım atmıştı. 18'i stat dışında, 160'ı da stat içinde kurulan kameralarla stat ve çevresindeki 1,5 kilometrekarelik alan 24 saat kontrol altına alındı. Saracoğlu'nda düzeni sağlamak için düğmeye basan Başkan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz sezon bu hedefine ulaştı. Ancak F.Bahçe'nin, MTK ile Kadıköy'de oynadığı maçta maraton üst tribünde yaşanan kavga, Yıldırım'ı ve Genç Fenerbahçeliler'i karşı karşıya getirdi. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, MTK maçında olay çıkaran ve GFB lideri 'Amigo Sefa'nın da aralarında bulunduğu 10 kişiyi stadın güvenlik kameraları tarafından tespit edip 1'er yıl statlara girmeme ve bin 117 YTL para cezası vermişti. F.Bahçe yönetimi de resmî internet sitesinden bir açıklama yaparak, ceza alan isimlerin içinde GFB lideri Sefa'nın da bulunduğunu ilan etmişti.



Sarı-Lacivertli taraftar grupları, MTK maçında yaşanan olayları kınayarak tribünlerde sükunet içinde maç seyretmek istediklerini duyururken F.Bahçeli taraftarların en yoğun şekilde iştirak ettiği antu.com adlı internet sitesi ise İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği cezaları haksız ve adaletsiz buldu. antu.com, "Saracoğlu tiyatro değildir!" başlığını atarak, "Herkes tarafından iyice anlaşılmalıdır ki, bizler sinema, tiyatro izleyicisi değiliz, bir futbol takımının taraftarıyız ve bu konumumuzu korumak için sonuna kadar mücadelemizi veririz." şeklinde bir basın açıklaması yayınladı.



Yönetim karşı bildiri yayınladı



25 üyesi 1 yıl maçlardan men edilen ve cezaların Başkan Yıldırım'ın talimatıyla verildiğini iddia eden GFB Derneği, durumu Başbakanlık'a şikayet etmek için uzun bir dilekçe hazırladı. Hatta dilekçede, ceza alan bazı isimlerin MTK maçının oynandığı gün Migros kale arkası tribünde oldukları fotoğraflarla belgelenirken, grup lideri Amigo Sefa'nın ise o sırada tribünde namaz kıldığı öne sürüldü. Buna karşılık kendine muhalif olan isimlerin, tribün liderleri ile maddi ilişkiler içinde olduğuna dair elinde belgeleri bulunan Fenerbahçe yönetimi de dün beklenen bildiriyi yayınladı. Kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada isim ve grup ismine yer verilmeden şöyle denildi: "MTK maçı sonrasında birçok taraftarımız, bulundukları tribünde belli kişi ve gruplar arasında çıkan olaylardan rahatsız oldukları ve çıkan kavga ortamı yüzünden kombine kart aldıkları yerlere oturamadıkları şeklinde şikayette bulunmuşlardır. Aldıkları ucuz biletlerle daha pahalı yerlere oturmaya çalışan ve yarattıkları kaos ile bu yerlere asıl oturması lazım gelen taraftarları buradan uzaklaştıran bu kişiler, eylemleri ile kulüplerine verdikleri maddi zararın farkında bile değildir; çünkü onlar için önemli olan kendi menfaatleridir."





