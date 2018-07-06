Kazan, Dünya Kupası'na veda ediyor

2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın 11 şehrinden biri olan Kazan'da, Brezilya ile Belçika arasında oynanacak karşılaşma ile şampiyonadaki son maç gerçekleştirilecek.

Bundan sonraki çeyrek final maçları ise Nizhny Novgorod, Samara ve Soçi'de oynanacak.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, sosyal yaşam Dünya Kupası ile birlikte büyük hareket kazandı.

Şehrin en ünlü caddesi olan Bauman'da tüm kafe ve işletmeler dolup taştı.

Takımlarını desteklemek için gelen taraftarlar söyledikleri marşlar, yaptıkları tezahüratlar ve renkli kostümleri ile sokaklara renk kattı.

Çeşitli mağazalarda satılan Dünya Kupası için hazırlanan özel ürünler de futbolseverlerin yoğun ilgisini gördü.

Kazan'da 6 maç

Yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli Rubin Kazan'ın sahası Kazan Arena, Dünya Kupası'nda 20 günde 6. önemli maça ev sahipliği yapacak.

Kazan Arena, 4 grup maçının yanı sıra bir son 16 turu maçına ev sahipliği yaptı. Stat, çeyrek final maçıyla şampiyonadaki görevini tamamlayacak.

Kazan Arena, turnuvaya ev sahipliği yapan 12 stat içinde en fazla maçın oynandığı 6 stattan da biri oldu.

Kazan Arena'da 3 gol ortalaması geçildi

Kazan'da bugüne kadar oynanan 5 karşılaşmanın tamamında futbolseverler gol izledi. Beş maçta toplam 16 kez fileler havalandı. Maç başına gol ortalaması 3'ü geçti.

Almanya ve Arjantin Kazan'da şampiyonaya veda etti

Kazan Arena, Dünya Kupası'nın favorilerinin de şampiyonaya veda stadı oldu.

Almanların, Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak gruptan çıkamadığı karşılaşma Kazan'da oynandı. Son Dünya şampiyonu unvanı ile Rusya'ya gelen Almanya, Kazan'da aldığı yenilgi ile evine döndü.

Bir başka favori Arjantin de Kazan'da elenmekten kurtulamadı. Arjantin, son 16 turu mücadelesinde Fransa karşısında 2-1 önce geçse de sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılarak çeyrek finali göremedi.

Kazan Arena'da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyleydi:

16 Haziran: Fransa-Avustralya: 2-1

20 Haziran: İran-İspanya: 0-1

24 Haziran: Polonya-Kolombiya: 0-3

27 Haziran: Güney Kore-Almanya: 2-0

30 Haziran: Fransa-Arjantin: 4-3