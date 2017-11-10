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Kazan dairesinde, boğazı kesilmiş cesedi bulundu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 46 yaşındaki Murat Karaca'nın, oturduğu apartmanın kazan dairesinde boğazı kesilmiş cesedi bulundu

10 Kasım 2017 23:11

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de 46 yaşındaki Murat Karaca\'nın, oturduğu apartmanın kazan dairesinde boğazı kesilmiş cesedi bulundu. İntihar ettiği sanılan Murat Karaca\'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Melikgazi İlçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi Kahraman Apartmanı\'nda meydana geldi. Kaloriferi yakmak için kazan dairesine inen apartman görevlisi, bina sakinlerinden Murat Karaca\'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, boğazı kesilen Karaca\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ailevi ve maddi sorunlar nedeniyle bunalıma girip, intihar ettiği sanılan Murat Karaca\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

 

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