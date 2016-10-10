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Kazan Belediye Başkanı: 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nü patlatmayı bile düşündük!

"Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla harekete geçtik"

10 Ekim 2016 16:19

Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde ilçe sakinleriyle birlikte verdikleri mücadeleyi İstanbul'da anlattı.  Ertürk, "Çok zor anlar yaşadığımız o gece yakıt tankerini patlatıp Akıncı Üssü'nü kullanılmaz hale getirmeyi bile düşündük." dedi.

Ertürk, Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda "Hayatın İçinden Söyleşi Programı"nın bu ayki konuğu oldu.

"Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla harekete geçtik"

Başkan Ertürk, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz akşamı saat 22.00 sıraları sosyal medyadan İstanbul'daki köprünün askerlerce kapatıldığını ve bazı gariplikler yaşandığını öğrendiklerini belirten Ertürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk'te yaptığı çağrı ile mevzunun darbe girişimi olduğunu anladık. Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından harekete geçtik." dedi.

 

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