-Kazalarda ehliyetsiz sürücülerin payı arttı ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - ''Trafik Kaza İstatistikleri'' raporuna göre, geçen yıl 16 bin 867 sürücü ehliyeti olmadığı halde trafiğe çıktı ve kazaya karıştı. Bu rakam 2009 yılında 16 bin 360 olmuştu. AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumunun ortaklaşa hazırladığı ''Trafik Kaza İstatistikleri'' raporundan derlediği bilgilere göre, 21 milyon 548 bin 381 belgeli sürücünün bulunduğu 2010 yılında, bir milyon 106 bin 201 kaza meydana geldi. Bu kazaların 116 bin 804'ü kayıtlara ''ölümlü, yaralanmalı'' olarak geçti 150 bin 193 sürücünün trafik kazasına karıştığı geçen yıl, karayollarında 4 bin 45 kişi hayatını kaybetti ve 211 bin 496 kişi de yaralandı. İstatistiklere göre, kaza yapan sürücüler arasında B sınıfı ehliyetliler 76 bin 787 ile ilk sırada yer aldı. Bu rakam 2009 yılında 72 bin 587 olmuştu. Geçen yıl B tipi ehliyet sahibi sürücülerin neden olduğu kazalarda 407 sürücü öldü, 31 bin 60 sürücü de yaralandı. Bu kazaların 7 bin 84'ünde kadın sürücülerin direksiyonda olduğu kaydedildi. ''Sürücü belgesi sınıfına göre trafik kazasına karışan sürücüler'' sıralamasının ikinci basamağında E sınıfı ehliyet sahipleri yer aldı. 34 bin 715 kazada E tipi ehliyet sahibi sürücüler, 8 bin 36 kazada C sınıfı ehliyet sahibi sürücüler, 7 bin 654 kazada ise A2 sınıfı ehliyet sahibi sürücüler kayıtlara geçti. -16 bin 867 ehliyetsiz sürücü yollarda- Emniyet yetkililerinin bin 153 kazada ''sürücü belgesi belirlenemedi'' kaydı tuttuğu 2010 yılında, 16 bin 867 sürücünün ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı ve kazaya karıştığı belirlendi. Bu rakam bir önceki yıl 16 bin 360 olmuştu. 2010 yılında ehliyetsiz sürücülerin karıştığı kazalarda 185 sürücü hayatını kaybetti. Rakamlara göre, geçen yıl yaşanan kazaların bin 570'inde yabancı sürücüler rol aldı. İstatistiklerde en dikkati çekici nokta ise yaş grubu sıralamasına göre yapılan sınıflandırma oldu. Söz konusu verilere göre geçen yıl 0-9 yaş aralığındaki sürücülerin neden olduğu kazalarda 131 kişi hayatını kaybetti ve 11 bin 371 kişi yaralandı. Bu grubu 77 ölümle 10-14 yaşlarındaki sürücüler, 59 ölümle 15-17 yaşlarındaki sürücüler izledi.