Kazalara tepki için traktörlerle yol kapattılar

Mustafa KANLI/OĞUZELİ (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Oğuzeli ilçesinde 200 kişilik grup, trafik kazalarına tepki gösterip, alt ya da üst geçit yapılmasını isteyerek, karayolunu traktörlerle ulaşıma kapattı.

Oğuzeli ilçesinde öğleden sonra bir araya gelen Yeşildere, Gürsu ve Hacılar köylerinde oturan 200 kişilik grup, sık yaşanan trafik kazalarına tepki amacıyla Oğuzeli- Gaziantep karayolunu traktörlerle kapatıp eylem yaptı. Ulaşıma kapattıkları karayolunda alt ya da üst geçit yapılmasını isteyen kalabalık, araçların geçişine izin vermedi. Kalabalık, Oğuzeli Belediye Başkanvekili Yusuf Taşdemir ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Göl\'ün geçit yapılacağı sözü verdikten sonra eyleme son verip traktörlerini yoldan çekerek yolu ulaşıma açtı.



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