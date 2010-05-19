'Kazalar madenciliğin kaderinde var'

T24 - Maden faciasının meydana geldiği TTK Karadon Maden Ocağı’nı ziyaret eden Başbakan Erdoğan, bu tür kazaların bu mesleğin kaderinde olduğunu söyledi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessesesi Müdürlüğü İşletmesi'ndeki grizu patlamasının ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü 75. Yıl Cumhuriyet Kuyusu'nunu bulunduğu Gelik Beldesi'ni ziyaret etti.





Başbakan Erdoğan burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile öteki yetkililerden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.





Erdoğan, madende mahsur kalan işçilerin yakınlarının beklediği Kızılay tarafından kurulan çadırları ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre konuştu.





Başbakan Erdoğan, bu kömür madeni ocağındaki kaza dolayısıyla işçilerin ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu.





Erdoğan, şu anda 400 kişilik bir ekibin 2 saatte bir değişerek, 25 kişilik gruplar halinde kurtarma çalışmaları yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:





''Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Şunu özellikle konuşmamın başında vurgulamak isterim. Tabii bu tür olaylarda dedikodu çok olur, burada gerek bakan arkadaşlarımın, gerek genel müdürümün gerekse genel müdür yardımcımın, yani bu işi yönetenlerin bilgileri, sizler için geçerli, doğru bilgi olmalıdır. Aksi takdirde bilgi kirliliğiyle olayları değerlendirmeye kalkarsak, şunu bilelim ki yanlış bir yönlendirme olur. Ve üzüntümüze farklı üzüntüler ilave edebilir. Tabi ki üzüntümüz milletçe büyük.''