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Dünya

Kazaklardan Güney Kutbuna rekor çıkarma ASTANA (A.A)

29 Eylül 2011 10:11

-Kazaklardan Güney Kutbuna rekor çıkarma ASTANA (A.A) - 29.09.2011 - İsa Yıldıran - Kazak maceraperestler, Güney Kutbu seyahatini 108 saatte tamamlayarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Kazakistan Coğrafya Derneği Başkanı Nurlan Abduov ve iki arkadaşı, Güney Kutbu'na yaptıkları seyahati 108 saatte bitirerek, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.  Rekorlar kitabının hakemi Jack Brockband'dan sertifikasını alan Abduov, seyahatlere devam sözü verdi. Nurlan Abduov, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 20'nci yılı kapsamında Kazakistan Coğrafya Derneği'nin organizasyonu ile Güney Kutbu'na bir otomobil seferi düzenleyeceklerini söyledi.  Astana Valiliği ile Nur Otan Partisi'nin desteklediği proje çerçevesinde 8 Kazak bilim adamı bölgede bir hafta incelemede bulunacak. 

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