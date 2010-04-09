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Dünya

Kazakistan'ın Kırgızistan'a yardımı

Kazakistan Başbakanı Karim Massimov Kırgızistan'a ekonomik ve insani yardımda bulunacaklarını açıkladı.

09 Nisan 2010 03:00

T24- Kazakistan’ın Kırgızistan’a insani ve ekonomik yardımda bulunacağı bildirildi.


Kazakistan Başbakanı Karim Massimov, Gürcistan Başbakanı Nikoloz Gilauri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Kırgızistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda 70 kişinin öldüğünü hatırlattı.


Kazakistan’ın sınır güvenliğini sağlamaktan başka seçeneği bulunmadığını ifade eden Massimov, "Ancak biz komşu ülkede olan böyle bir olaya duyarsız da kalamayız. Kırgız halkının acısını paylaşıyoruz. Durumu üzüntü içinde izliyoruz.


"Kardeş Kırgız halkına her türlü insani desteği de vereceğiz" diye konuştu.

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