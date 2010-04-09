Kazakistan'ın Kırgızistan'a yardımı

T24-



Kazakistan Başbakanı Karim Massimov, Gürcistan Başbakanı Nikoloz Gilauri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Kırgızistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda 70 kişinin öldüğünü hatırlattı.



Kazakistan’ın sınır güvenliğini sağlamaktan başka seçeneği bulunmadığını ifade eden Massimov, "Ancak biz komşu ülkede olan böyle bir olaya duyarsız da kalamayız. Kırgız halkının acısını paylaşıyoruz. Durumu üzüntü içinde izliyoruz.



"Kardeş Kırgız halkına her türlü insani desteği de vereceğiz" diye konuştu.