-Kazakistan'ın Janaözen şehrinde olaylar: 11 ölü ASTANA (A.A) - 17.12.2011 - Kazakistan'ın batı kesimindeki Mangistau eyaletinin Janaözen kent merkezinde meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği, 6'sı polis 86 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazakistan Başsavcılığı yetkilileri, Janaözen şehrinde dün meydana gelen olaylarda ölü sayısının 11'e yükseldiğini belirterek, olay yerinde ve hastanelerde olaylarla ilgili araştırmaların devam ettiğini kaydetti. Hastanelere yapılan başvurularda yaralı sayısının 86 olarak tespit edildiğini belirten yetkililer, bunlardan 6'sının polis olduğunu, ayrıca 70 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Savcılığın tespitlerine göre, aralarında 2 banka ve ATM cihazı, 20 mağaza olmak üzere toplam 46 işyeri ve kamu kurumu binası olaylar sırasında yakıldı.