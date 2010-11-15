-KAZAKİSTAN'DAN TACİKİSTAN'A KARŞILIKSIZ ASKERİ YARDIM ASTANA (A.A)- 15.11.2010 - Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin Tacikistan'a karşılıksız askeri yardımda bulunacağı öğrenildi. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri, Tacikistan'a karşılıksız askeri teçhizat yardımında bulunacak. Tacikistan'la 16 Aralık 1999 yılında askeri işbirliği anlaşması imzalayan Kazakistan Savunma Bakanlığı web sitesindeki açıklamada da ''Tacikistan ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde bu yardımın yapılması gerekli ve önemlidir'' denildi. Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nin Tacikistan'a yapacağı askeri teçhizat yardımının özel bir askeri uçakla gönderileceği kaydedildi.