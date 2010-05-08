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Dünya

Kazakistan'dan Rusya'ya müjde

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Baykonur uzay üssünün 2050 yılına kadar Rusya'ya kiralanması konusundaki anlaşmayı onayladı.

08 Mayıs 2010 03:00

T24- Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, Nazarbayev'in Kazakistan sınırlarında bulunan Baykonur uzay üssünün Rusya Federasyonuna kiralanmasına dair anlaşmayı onayladığı bildirildi.


Ulusal Uzay Ajansı Kazkosmos Başkanı Talgat Musabayev, bu anlaşmayla Rusya ve Kazakistan'ın, uzay teknolojileriyle ilgili projeleri de birlikte yürütme kararı aldıklarını söylemişti.


Anlaşma çerçevesinde Rusya yıllık 115 milyon dolar kira ödeyecek, ayrıca üssün modernizasyonu ve bakımı için her yıl 175 milyon dolar harcama yapacak. Yetkililer, Rusya'nın üssün ticari olarak kullanımından her yıl 1 milyar 340 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğine dikkati çekiyor.


Anlaşma çerçevesinde Rusya, Kazakistan'ın Baiterek uzay roket kompleksinin yapımına da destek verecek. (Hürriyet)

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