Kazakistan'dan Rusya'ya müjde

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Ulusal Uzay Ajansı Kazkosmos Başkanı Talgat Musabayev, bu anlaşmayla Rusya ve Kazakistan'ın, uzay teknolojileriyle ilgili projeleri de birlikte yürütme kararı aldıklarını söylemişti.



Anlaşma çerçevesinde Rusya yıllık 115 milyon dolar kira ödeyecek, ayrıca üssün modernizasyonu ve bakımı için her yıl 175 milyon dolar harcama yapacak. Yetkililer, Rusya'nın üssün ticari olarak kullanımından her yıl 1 milyar 340 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğine dikkati çekiyor.



Anlaşma çerçevesinde Rusya, Kazakistan'ın Baiterek uzay roket kompleksinin yapımına da destek verecek. (Hürriyet)