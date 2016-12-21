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Dünya

Kazakistan'da savaş jeti düştü

Kazakistan'da Su-27 tipi jet eğitim uçuşu sırasında düştü

21 Aralık 2016 23:33

Kazakistan'da eğitim uçuşu yapan Su-27 tipi jet düştü, jetin pilotu sağ kurtuldu.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almatı eyaletine bağlı Taldıkorgan kentine yakın yerde Su-27 tipi bir savaş jetinin akşam saatlerinde yapılan eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Açıklamada pilotun jetin yerleşim birimlerine düşmemesi için azami gayret sarf ettiği ve jetin boş bir alana düştüğü bildirilirken, pilotun kazadan sağ kurtulduğu ifade edildi.

Bu arada kazanın nedeniyle ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.

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