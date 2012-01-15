-Kazakistan'da sandıklar kapandı ASTANA (A.A) - 15.01.2012 - Kazakistan'da bugün düzenlenen parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Yeni dönem Kazakistan Parlamentosunda görev yapacak 107 milletvekilinin seçimi için 9 milyon 200 bin seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Kazakistan Anayasası'nda 2007 yılında yapılan değişiklikle siyasi partilerin milletvekili çıkartabilmesi için konulan yüzde 7 barajını aşan herhangi bir partinin olmaması durumunda en çok oyu alan ikinci partinin aldığı oy oranına göre milletvekili çıkartacağı ve çok partili parlamenter yapıya geçileceği için ayrı bir öneme sahip olan seçimleri yaklaşık bin yabancı gözlemci takip etti. Seçimler öncesinde yapılan kamuoyu araştırmaları, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kurucusu olduğu Nur Otan Partisi'ni yüzde 80'in üzerinde oy ile birinci parti olarak gösterirken, Kazakistan Parlamentosuna girecek ikinci partiyi de yüzde 7 sınırını geçmesi muhtemel AK Yol Partisi olarak işaret ediyordu. Kazakistan'daki seçimleri yakından takip eden Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gözlemcileri de seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini, herhangi bir olumsuzluk tespit etmediklerini bildirdi. TÜRKPA adına açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da izledikleri seçimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirterek, ''Seçimler demokratik standartlar içinde ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmiştir'' ifadesini kullandı. Bu arada, Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de de 230 ayrı sandıkta Kazak vatandaşlarının oy kullandığı belirtildi.