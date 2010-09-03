Kazakistan'da maç öncesi gerginlik

T24- Astana Stadı'na gelen Milli Takım oyuncularını stat görevlileri aramak isteyince gerginlik yaşandı.



Milli Takımımızın EURO 2012 yolculuğu, Kazakistan'dan başlıyor... 7'den 77'ye her Türk, Ay Yıldızlılarımızın önce Polonya-Ukrayna ortaklığıyla düzenlenecek EURO 2012 finallerine kalmasını, ardından da kupayı Türkiye'ye getirmesini bekliyor!



KAZAKİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI ÖNCESİ TATSIZLIK



Milliyet gazetesinin haberine göre, A Milli Futbol Takımı'nın Kazakistan ile bu akşam oynayacağı 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı öncesi tatsızlık yaşandı.



Milli Takım maçın oynanacağı stata gelirken, futbolculara stat kapısından içeriği gireceği sırada stadın Kazak güvenlik elemanları millileri aramak isteyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Güvenliğin ay yıldızlı futbolcuları aramak istemesine Federasyon Başkanı Mahmut Özgener ve teknik direktör Hiddink müdahele ederken, özellikle Hollandalı teknik adam kapıda bekleyerek futbolcularının tek tek stada girmesini sağladı.



Hiddink ile ilk resmi maç



Guus Hiddink yönetimindeki ilk resmi maçına çıkacak olan Millilerimiz, daha önce 2 kez karşılaşıp 6-0 ve 4-0’lık sonuçlarla mağlup ettiği rakibini bir kez daha devirerek A Grubu’na iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Astana Arena’da TSİ 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Istvan Vad yönetecek. Vad’ın yardımcılıklarını Zsolt Attila Szpisjak ve Istvan Albert yapacak. Dördüncü hakem ise Peter Solymosi olacak.



KAZAKİSTAN-TÜRKİYE

STAT: Astana Arena

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Istvan Vad, Zsolt Attila Szpisjak, Istvan Albert



KAZAKİSTAN: Mokin, Kirov, Abdulin, Kislitsyn, Rojkov, Karpovich, Gurman, Rodinov, Jumaskaliyev, Ostapenko, Hijnicenko

TEKNİK DİREKTÖR: Bernd Storck

TÜRKİYE: Onur, Ömer Erdoğan, Servet, Sabri, Hakan Balta, Aurelio, Emre, Hamit, Nihat, Arda, Tuncay.

Teknik Direktör: Guus Hiddink



MİLLİ KALECİ SİNAN BOLAT’A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu’ndaki ilk maçında bu akşam Kazakistan karşısına çıkmaya hazırlanan (A) Milli Takım’da kaleci Sinan Bolat için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.



Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşına giren Sinan’ı takım arkadaşlarının alkışlarla tebrik ettiği belirtilirken, "Genç kaleci için de bir pasta kesildi. Son derece neşeli geçen kutlamaya (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ve tüm teknik heyet de katıldı" denildi.