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Dünya

KAZAKİSTAN'DA HAPİSHANEDEN KAÇMA TEŞEBBÜSÜ ALMATI (A.A)

12 Temmuz 2011 22:34

-KAZAKİSTAN'DA HAPİSHANEDEN KAÇMA TEŞEBBÜSÜ ALMATI (A.A) - 12.07.2011 - Kazakistan'da bir grup mahkumun bir hapishaneden kaçmaya çalışması sırasında 16 kişi öldü.  Kazakistan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Balkaş'daki hapishanede dün sabah, ellerine silah geçirmiş olan mahkumlar, gardiyanlara saldırdı.  Saldırı sırasında bir gardiyan öldürülürken, iki gardiyan yaralandı. Açıklamaya göre daha sonra yakındaki bir tekstil fabrikasına sığınan mahkumlar, özel kuvvetlerin binaya yaklaştığı sırada bir oksijen tüpünü havaya uçurdu. Bunun sonucunda binaya sığınmış mahkumlardan 15'i öldü. Açıklamada ayrıntılara yer verilmedi. 

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