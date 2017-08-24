Kazakistan'da dini nikah yasaklanacak

Kazakistan'da sonbaharda Meclis'e gönderilecek yeni yasa tasarısında kayıt olmaksızın dini nikaha ceza öngörülüyor.

Kazakistan Diyanet İşleri ve Sivil Toplum Bakanı Nurlan Yermekbayev dini faaliyetler ve dini cemiyetler hakkındaki yasa tasarısının bu yılın sonuna kadar kabul edileceğini söyledi.

Tengrinews.kz sayfasının haberine göre, bu yasanın bir maddesi nikah konusunu içeriyor. Kazak Bakan, "Yasada evlilik kurumunun düzenlenmesi de yer alıyor. Bazı kişiler sadece dini nikahla yetinmek istiyorlar ve evlendirme dairesinde kayıt yaptırmıyorlar. Yeni yasada kayıt olmaksızın dini evlilik yapanların cezalandırması öngörülüyor” dedi.