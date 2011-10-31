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Dünya

Kazakistan'da canlı bomba ASTANA (A.A)

31 Ekim 2011 15:10

-Kazakistan'da canlı bomba ASTANA (A.A) - 31.10.2011 - Kazakistan'ın Atrau şehrinde bir canlı bombanın kendini havaya uçurması, aynı saatlerde bir başka bombalama olayının yaşanması terör korkusuna neden oldu. Atrau polisinden alınan bilgiye göre, bu sabah saatlerinde, Atrau Emniyet Müdürlüğüne 100 metre mesafede henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi kendini havaya uçurdu.  Çevrede büyük hasara neden olan patlamada, canlı bomba dışında herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.  İkinci patlama ise Atrau Valiliği önünde bulunan bir çöp konteynırında yaşandı. Bu patlamada da çevrede bulunan araçların zarar gördüğü ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Kazakistan'da geçtiğimiz ay içerisinde parlamento tarafından kabul edilen ''Dini dernekler ve dini faaliyetler'' hakkındaki kanun tartışmalar yaratmış, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kanunu imzalamaması için kampanya başlatılmıştı. Nazarbayev'in tartışmalara rağmen kanunu imzalaması üzerine daha önce ismi duyulmayan ve kendisine ''Hilafetin Askerleri'' adını veren bir grup internet sitelerinde yayınlanan görüntülerde Kazakistan Hükümetini tehdit etmişti.  Nazarbayev tarafından imzalanarak yürürlüğe giren kanun, özellikle kamu kurumlarında ibadethanelerin kaldırılmasını öngörüyor.

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