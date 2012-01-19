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Dünya

Kazakistan'da buzlu sulara girdiler   ASTANA (A.A)

19 Ocak 2012 13:00

-Kazakistan'da buzlu sulara girdiler   ASTANA (A.A) - 19.01.2012 - Kazakistan'ın başkenti Astana'da binlerce Hristiyan sıfırın altında 37 dereceyi bulan soğuğa aldırmadan buzlu sulara girerek, Hazreti İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümünü kutladı. Hazreti İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü olarak kabul edilen "kreshcheniye" gününde binlerce Hristiyan dondurucu havaya rağmen Astana'yı ikiye bölen Yesil Nehir üzerinde açılan giriş havuzlarına girdi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, dini inançlarının gereğini yerine getiren Hristiyan Kazaklar için ambulansları hazır bulundurdu. Çocuğu, genci, yaşlısı, kadını ve erkeği ile binlerce Hristiyan buz gibi sulara girip ibadetlerini yerine getirirken, yakınları da hemen yanı başlarında bulundu. Her yıl 19 Ocak'ta özellikle Rus Hristiyanlar, donmuş buz gibi nehirlere girerek vaftiz edildiklerine inanıyor. Rus Ortodoks Hristiyanlar tarafından kutlanan vaftiz törenleri akşamları da eğlence ve konserlerle devam ediyor.

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