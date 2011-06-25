-KAZAKİSTAN'DA ''ANKARA GÜNLERİ'' ASTANA (A.A) - 25.06.2011 - Kazakistan'ın bağımsızlığının 20. yılı ve Astana'nın başkent oluşunun yıldönümü dolayısıyla Başkent Astana'da düzenlenen ''Ankara Günleri'' etkinlikleri kapsamında gala konseri gerçekleştirildi. Kazakistan Konser Salonu'nda düzenlenen gala programına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Lale Ülker, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kayrat Sarıbey, Astana Valisi İmangali Tasmagambetov ile selediye bürokratları ve davetliler katıldı. Gökçek, gala programında yaptığı konuşmada, Astana ve Türkiye'yi birbirinden ayırmayarak, kardeş olarak gördüklerini söyledi. Ankara ve Astana'nın yıllar önce kardeş şehir olduklarını anımsatan Gökçek, ''Astana'ya ilk kez 2001 yılında bağımsızlığın 10. yıldönümünde gelmiştik. Aradan 10 yıl geçtikten sonra tekrar geldiğimizde, gelişmişlik konusunda aradaki muazzam farkı gördük'' dedi. Gökçek, bir kentin 20 yıl içinde nasıl doğduğunu bütün dünyanın Astana'ya bakarak görmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye'nin de bu gelişmeyi hayranlıkla izlediğini bildirdi. Bu kardeşliğin bir ölçüsü olarak da Astana'da ''Ankara Günleri'' düzenlediklerini ifade ederek, ''Umarım sizin için hazırladığımız bu programı çok beğenirsiniz. Biz Türk kardeşleriniz olarak sizi çok seviyoruz'' diye konuştu. Astana Valisi Tasmagambetov da, Türk heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Tasmagambetov, Gökçek'e, Astana'nın simgesi olan Bayterek Kulesi heykelciğini hediye etti. Programda, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fomget Gençlik ve Spor Kulübü halk oyunları ekibi, Türkiye'nin çeşitli yörelerinin halk danslarını sergiledi. Programda sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, sevilen şarkılarının yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ülkesi için yazdığı ''Uçkınıp'' adlı kahramanlık şarkısını seslendirdi. 3 bin kişi kapasiteli salonun tamamının dolduğu konserde konuklar, Ferhat Göçer'in şarkılarına ellerindeki Türk ve Kazakistan bayraklarını sallayarak eşlik etti. Konserin sonuna doğru Ferhat Göçer'in seslendirdiği potporiye, halk oyunları ekibiyle birlikte Gökçek ve Vali Tambagambetov da halay çekerek eşlik etti.